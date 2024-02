A droga estava escondida no fundo falso de uma bagagem - Divulgação

Publicado 12/02/2024 17:44 | Atualizado 12/02/2024 17:50

Rio - A Polícia Federal e a Receita Federal prenderam em flagrante uma holandesa transportando 8,5kg de metanfetamina (MDMA) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A mulher, de 53 anos, desembarcou no domingo (11) de um voo vindo de Amsterdã, capital da Holanda.



O flagrante aconteceu após agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC), que atuam em apoio à fiscalização aduaneira, desconfiarem de um fundo falso na bagagem da estrangeira e acionarem os policiais federais, que juntamente com servidores da Receita Federal, confirmaram a existência do compartimento falso que escondia a droga.

A mulher deve responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas. A ação ocorreu no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que é um trabalho de articulação coletiva entre PF, Receita Federal, Forças Armadas e outros órgãos de segurança pública e fiscalização aeroportuária.