Criminoso foi encaminhado à 6ª DP (Cidade Nova)Divulgação / PCERJ

Publicado 12/02/2024 15:39

Rio - Um homem foi preso em flagrante utilizando cartão e documento em nome de outra pessoa para retirar ingressos para um camarote na Sapucaí. A ação aconteceu em um shopping em São Conrado, na Zona Sul, na tarde deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Civil (PCERJ), o golpista, que não teve a identidade revelada, comprou um par de ingressos no valor de R$ 6,6 mil utilizando um cartão que havia furtado. Os agentes realizaram a prisão no momento em que ele tentava retirar os kits, portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Nela, constava a foto a foto dele, mas com os dados da vítima.

O homem foi encaminhado à 6ª DP (Cidade Nova) e vai responder por furto qualificado por fraude, uso de documento falso e tentativa de estelionato.