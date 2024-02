Foragido preso através de sistema de reconhecimento facial foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / Segov

Foragido preso através de sistema de reconhecimento facial foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana)Divulgação / Segov

Publicado 12/02/2024 14:56

Rio - Um homem foragido da justiça foi preso após ser localizado através do novo sistema de reconhecimento facial implementado no Rio. Wallace Lima da Silva Rodrigues, 27, fugiu da cadeia e estava sendo procurado há quase dois anos. Ele foi detido por agentes do Segurança Presente na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul da cidade, na tarde deste domingo (11).

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), Wallace estava ajudando a descarregar um caminhão de entrega de gelo na praia quando foi abordado pelos agentes, que foram informados sobre a localização do foragido a partir das imagens das câmeras instaladas no bairro.

Wallace foi levado à 12ª DP (Copacabana), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto. No sistema de informações, ele aparece como foragido do Instituto Penal Vicente Piragibe, que faz parte do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, desde o dia 20 de agosto de 2022, onde cumpria pena por roubo.

O criminoso ainda tem ainda outras cinco anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico, receptação, furto e corrupção de menores. Wallace permaneceu preso e está a disposição da Justiça.