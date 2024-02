Publicado 13/02/2024 02:00

Na manchete: com samba sobre o caju que viralizou nas redes sociais antes do Carnaval, a Mocidade levanta a Sapucaí na segunda noite de desfiles do Grupo Especial.

Levando o enredo 'Um Defeito de Cor' para o Sambódromo, Portela faz uma apresentação bela e emocionante.

Imperatriz está na briga pelo bicampeonato.

Grande Rio encanta o público.

No D: a Rainha de Bateria Paolla Oliveira 'vira' onça na Grande Rio.

Menina de 4 anos morre após incêndio atingir a casa onde ela morava.

Carro cai dentro de cratera em Guadalupe.

No Ataque: Sforza pode reforçar o Vasco contra o Botafogo.