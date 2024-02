No Sambódromo, equipes da concessionária realizam a limpeza durante o evento - William Werneck/Divulgação Comlurb

Publicado 12/02/2024 16:54

Rio - As equipes da Comlurb removeram 79 toneladas de lixo após a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, neste domingo (11). Já nas ruas e blocos, Intendente Magalhães e bailes a concessionária também recolheu 183,5 toneladas de resíduos produzidos por populares durante a folia no mesmo dia.



Desde a pré-limpeza da Passarela do Samba, nos dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade removida de resíduos soma 212,2 toneladas, sendo 23,5 toneladas de materiais recicláveis.



Os blocos que geraram mais resíduos foram Simpatia É Quase Amor com 26 toneladas, Bangalafumenga com 21,5 toneladas, seguido do Boi Tolo com 9,4 toneladas, Areia, 12,9 toneladas, e Buda da Barra, 2,5 toneladas. Ao total, desde o início do Pré-Carnaval já foram recolhidas 505,6 toneladas de resíduos dos blocos de rua.