O rompimento causou impacto no trânsito da região - Reprodução/COR

Publicado 12/02/2024 13:59 | Atualizado 12/02/2024 14:05

Rio - Um vazamento em uma tubulação de grande porte na Avenida Abelardo Bueno, sentido Linha Amarela, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, interrompeu o abastecimento de água em 17 bairros da região e afetou o trânsito no local nesta segunda-feira (12). Segundo o Centro de Operações Rio, a pista lateral da Avenida segue interditada, e a CET-Rio implementou um desvio para a pista central.

Segundo informações da Iguá Saneamento, equipes da empresa atuam para realizar o reparo. No entanto, para realizar as atividades, foi necessário interromper o fluxo de água e o fornecimento será normalizado em até 72 horas após a conclusão dos serviços.



Os bairros afetados foram Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Rio das Pedras, Tanque, Taquara, Vargem Grande e Vargem Pequena.



Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido: "A Iguá lamenta quaisquer transtornos e reitera que trabalha para resolver a situação o quanto antes", disse o comunicado.



A empresa ainda ressalta que é preciso ter atenção ao consumo consciente de água durante o período da manutenção e reforça que estão à disposição por meio da Central de Atendimento no número 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp).