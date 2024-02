Rio tem segunda de Carnaval com praia cheia na Zona Sul - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 15:35 | Atualizado 12/02/2024 18:20

Rio - Banhistas aproveitaram o sol e calor intenso desta segunda-feira (12) nas praias do Rio em busca de alívio para a alta temperatura. No início da tarde, os termômetros chegaram a registrar 39ºC. À noite, o tempo seguirá estável, sem previsão de chuva de acordo com o Alerta Rio.

Nesta terça-feira (13), o calor continua e a máxima pode chegar a 41ºC, com a mínima de 25ºC, sem chance de chuva.



Uma frente fria chegará na quarta-feira (14), derrubando a temperatura, que podem atingir a máxima de 33ºC e a mínima de 22ºC. A mudança também ocasionará pancadas de chuva à tarde e à noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (até 76 km/h). A chuva poderá atingir 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade.



Na quinta-feira (15), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável sobre a cidade. Podem ser esperadas a máxima de 28ºC e a mínima de 20ºC, e também há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento.



Para sexta (16), o tempo permanecerá nublado e instável, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e manhã. A previsão indica que a máxima pode chegar a 31ºC, e a mínima será de 19ºC. Já a chuva poderá atingir 10mm/h.