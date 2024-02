Cortejo do Boi Tolo levou milhares de foliões para as ruas do Centro e Zona Sul - Divulgação

Publicado 11/02/2024 21:11

Rio – O cortejo do Boi Tolo, um dos maiores blocos independentes do Rio, ultrapassou doze horas de duração, neste domingo de Carnaval (11). O bloco saiu às 7h de três pontos do Centro: Igreja da Candelária, Largo da Prainha e Avenida Henrique Valadares, e seguiu em direção à Zona Sul, sem hora para acabar, garantindo a festa de milhares de foliões passando por diversos bairros da cidade.

Do Centro, o trajeto contemplou Glória, Flamengo, onde os grupos se juntaram, Botafogo, Copacabana e Leme, todos na Zona Sul.

Além dos três grupos, quatro outros blocos que se formaram a partir do Boi Tolo aconteceram no Centro, neste domingo.

"Foi lindo dividir em três e saber que ainda tinham outros quatro blocos pelos arredores do Centro fazendo o Carnaval do Boi Tolo mesmo sem estandarte, mas mantendo vivo o espírito do Carnaval livre pelas ruas”, disse Eduardo Pereira, um dos fundadores do Boi Tolo.

Não é possível estimar o número de foliões que estiveram no cortejo, já que vai crescendo à medida que o bloco avança. Além do inusitado cortejo, que se originou de uma frustração com o Boitatá, em 2006, uma das famas do Boi Tolo é justamente a localização dele. "Alguém sabe onde está o Boi Tolo?" é justamente uma das perguntas mais feitas nos domingos de Carnaval do Rio, por não ter destino certo.