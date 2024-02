Material apreendido com os agentes da PRF - Divulgação

Material apreendido com os agentes da PRFDivulgação

Publicado 11/02/2024 20:21

Rio - Três suspeitos de integrar a milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste, foram baleados e presos após confronto policiais na manhã deste domingo (11). O trio foi detido em ação conjunta das polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) na Avenida Brasil.

De acordo com a PRF, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) realizavam um ação de patrulhamento nas proximidades da Rodovia Rio-Santos (BR-101) quando deram ordem de parada aos ocupantes de um carro. Os suspeitos, no entanto, desobedeceram e fugiram em direção a Itaguaí.

Durante a perseguição, eles passaram a atirar contra os policiais. Mais adiante, desceram do veículo e continuaram com os disparos. Após o confronto, os três foram presos e encaminhados ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, porque haviam sido baleados no tiroteio.

O carro, que possuía um registro de roubo no ano passado, na Tijuca, foi apreendido, assim como uma pistola, um revólver, munições, uma capa tática de colete à prova de balas e três celulares. Os agentes registraram a ocorrência na Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE).