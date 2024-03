Crime aconteceu na Rua Eduardo Guinle, em Botafogo, na noite deste domingo (3) - Reprodução

Publicado 04/03/2024 18:44

Rio - Um homem foi assaltado, na noite deste domingo (3), por dois homens vestidos de entregadores, em Botafogo, na Zona Sul. Um dos criminosos chega a apontar uma arma para a vítima.

O crime aconteceu na Rua Eduardo Guinle por volta das 22h20 e foi gravado por uma câmera de segurança. A vítima caminhava pela calçada quando os assaltantes se aproximam em duas motos e anunciam o assalto.

Os suspeitos estão vestidos de entregadores e levam até bolsas usadas para guardar os alimentos. Um deles aponta uma arma para o homem enquanto o comparsa o revista. Os bandidos levem o celular e um colar da vítima. A ação dura cerca de dois minutos. Os criminosos ainda usavam máscaras junto com o capacete para dificultar a identificação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) passaram logo após o ocorrido e prestaram todo o apoio à vítima. A corporação informou que o batalhão intensificou o policiamento na região e que já trabalha com a 10ª DP (Botafogo) para tentar localizar e prender os criminosos.