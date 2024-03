Vasco venceu a Portuguesa e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca - Matheus Lima / Vasco

Vasco venceu a Portuguesa e se classificou para a semifinal do Campeonato CariocaMatheus Lima / Vasco

Publicado 04/03/2024 15:28 | Atualizado 04/03/2024 15:35

Rio - Um policial militar foi preso em flagrante usando a farda de maneira irregular, na tarde de domingo (4), no entorno do estádio de São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte. Ele estaria uniformizado durante seu dia de folga para tentar assistir à partida entre Vasco e Portuguesa sem pagar ingresso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) realizavam patrulhamento a pé ao redor de São Januário quando viram o homem usando parte da farda da corporação. A equipe o abordou e descobriu que se tratava de um PM vestido fora dos padrões estabelecidos pelos protocolos da corporação.

O homem teria chegado ao estádio com a farda, mas retirado a parte de cima e ficado só com uma camisa branca. A PM informou que o agente foi preso administrativamente e conduzido à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, onde prestou depoimento.

O caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.



Vitória e classificação

Com São Januário lotado, o Vasco venceu a Portuguesa por 4 a 0, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Payet, Adson, Vegetti e David.

A vitória fez com que o Cruz-Maltino terminasse a fase de classificação do Estadual na terceira colocação, com 22 pontos. O adversário na semifinal será o Nova Iguaçu, que tem a vantagem do empate no placar agregado, pois ficou na segunda posição na competição, e decide o segundo jogo com mando de campo.