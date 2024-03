Vegetti e Payet celebram gol na goleada do Vasco sobre a Portuguesa - Leandro Amorim /Vasco

Publicado 03/03/2024 20:10

Rio - O Vasco ignorou os outros resultados da 11ª rodada da Taça Guanabara, fez seu dever de casa e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. A equipe comandada pro Ramón Díaz não tomou conhecimento da Portuguesa em São Januário e venceu por 4 a 0 em grande atuação coletiva. Os gols foram marcados por Payet, Adson, Vegetti e David.

Com o placar, o Cruz-Maltino terminou a fase de classificação do Estadual na terceira colocação, com 22 pontos, e irá enfrentar o Nova Iguaçu. O Orgulho da Baixada venceu o Volta Redonda, confirmou a segunda colocação e terá mando de campo no segundo jogo e vantagem no placar agregado no confronto eliminatório. Já a Zebra da Ilha, classificada para a Taça Rio, irá encarar o Boavista.

Superioridade

Pressionado devido à vitória do Botafogo por 4 a 2 sobre o Fluminense, o Vasco foi a campo diante de sua torcida para espantar quaisquer dúvidas sobre o elenco no início da temporada. Motivado após classificação na Copa do Brasil e embalado por boa sequência, o time comandado por Ramón Díaz foi letal na primeira etapa.



Ramón, mais uma vez, utilizou a estratégia de jogo com três zagueiros e dando muita liberdade aos laterais para construção. Logo aos dois minutos, Paulo Henrique, pela direita, lançou e achou Vegetti sozinho em projeção. O centroavante teve calma e rolou na medida para Payet, livre de marcação, abrir o placar.



A Portuguesa, apesar de frágil, não se abateu e tentou medir forças com o Gigante da Colina. O jogo ficou equilibrado com boas investidas do time da Ilha do Governador, que, na defesa, deixou a desejar em meio aos passes rápidos do adversário.



Aos 30, Payet foi à linha de fundo pela esquerda, cortou a marcação e deu rasteiro para Galdames, já dentro da área. O meia passou de primeira para Adson, que ajeitou o corpo e finalizou no cantinho de Dida para marcar o segundo em São Januário.

Ficou fácil

O Vasco não teve muitos problemas para controlar o placar e exibir seu bom futebol. Com um meio-campo trabalhando rápido a bola e o ataque funcionando bem com jogadas em profundidade, o terceiro gol foi amadurecento e saiu dos pés do artilheiro.



E desta vez os papéis se inverteram. Aos 19 minutos, Payet, que abriu o placar após passe de Vegetti, lançou o argentino no meio da zaga da Lusa e o camisa 99, com categoria, tocou entre as pernas do goleiro Dida e saiu para o abraço para comemorar com o francês. Logo após o terceiro gol, ele foi substituído por David e deixou o gramado sendo ovacionado pela torcida cruz-maltina.



A Portuguesa pouco conseguiu ter a bola para construir jogadas na segunda etapa. O Vasco, por sua vez, com muito espaço, aproveitou principalmente o corredor central e, assim, transformou a vitória em goleada para enterrar a Lusa. Aos 37, Payet arrancou livre pelo meio e deixou David sozinho para tocar na saída do goleiro e marcar o quarto do Gigante da Colina no confronto e dar números finais.

Ficha técnica



Vasco 4 x 0 Portuguesa



Local: São Januário

Data e hora: 3/3 (domingo), às 18h10 (de Brasília)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Raphael dos Reis e Lilian da Silva Fernandes



Gols: Payet 2'/1ºT, Adson 30'/1ºT, Vegetti 19'/2ºT e David 37'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Wellington Cézar e Anderson Rosa (POR)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Sforza (Praxedes), Galdames (De Lucca) e Payet; Adson (Rossi) e Vegetti (David). Técnico: Ramón Díaz.



Portuguesa: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; João Paulo (Coppetti), Wellington Cézar e Anderson Rosa; Lucas Silva (Guilherme Silveira), Cesinha (Pedrinho) e Patrick Carvalho (Hernane). Técnico: João Carlos Ângelo.