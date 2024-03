Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 01/03/2024 19:52

Rio - O Vasco acionou a Justiça do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1), para suspender licitação do estádio do Maracanã. O jurídico do clube aponta possíveis irregularidades técnicas na participação dos licitantes, de acordo com informações do "ge". O clube tem dois concorrentes na disputa do processo licitatório: a dupla Flamengo e Fluminense, e a RNGD, empresa da Arena 360.



Entre as irregularidades apontadas pelo jurídico do Vasco estão ausência de certidão negativa de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), ausência de comprovação da habilitação do contabilista e de comprovação válida de inscrição na Fazenda Municipal. Recentemente, a assessoria jurídica da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro rejeitou todos os recursos de impugnações dos concorrentes.

Cada um dos concorrentes pela licitação do Maracanã entrou com, pelo menos, um recurso para buscar a eliminação dos adversários. Ao todo, foram seis recursos de impugnações. As propostas técnicas e financeiras foram entregues no dia 7 de dezembro, mas ainda não foram abertas. A abertura dos envelopes está marcada para a próxima terça-feira (5).

O Consórcio Fla-Flu, Maracanã Para Todos de Vasco e WTorre e grupo Arena 360 de Brasília disputam a concessão do estádio. Atualmente, o Maracanã está sob administração de Flamengo e Fluminense, desde 2019, através do Termo de Permissão de Uso (TPU). No fim do ano passado, o Governo do Rio renovou o TPU para a dupla por mais um ano.