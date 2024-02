Payet desfalcou o Vasco por conta de gripe - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 29/02/2024 10:59

Rio - O Vasco ainda não sabe se contará com Dimitri Payet no jogo contra a Portuguesa, no próximo domingo (3), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Desfalque contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil, o francês se recupera bem da gripe, mas ainda é dúvida para a partida. A informação é do site "ge".

Nos últimos dias, Payet teve dor de cabeça, mialgia geral e vômito. Na terça (28), ele foi liberado do treino e ficou em casa de repouso, enquanto os jogadores que não foram relacionados contra o Marcílio Dias fizeram uma atividade no CT Moacyr Barbosa.

Já um pouco melhor, Payet esteve no Aeroporto do Galeão nesta quarta-feira (29) para receber sua família. A esposa, os quatro filhos e sogros do francês desembarcaram no Rio para passar alguns dias com o jogador, o que costumam fazer de três em três meses.

Para se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco precisa de uma vitória simples contra a Portuguesa. Em caso de tropeço, precisará torcer para o Botafogo não vencer o Fluminense.