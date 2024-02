Vegetti marcou um dos gols do Vasco na partida contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil - Leandro Amorim /Vasco Da Gama

Vegetti marcou um dos gols do Vasco na partida contra o Marcílio Dias, pela Copa do BrasilLeandro Amorim /Vasco Da Gama

Publicado 27/02/2024 23:22

Santa Catarina - Não teve brilho, mas o Vasco foi letal e conseguiu iniciar com o pé direito sua trajetória na Copa do Brasil 2024. Nesta terça-feira (27), pela primeira fase, em jogo único e com a vantagem do empate, a equipe comandada por Ramón Díaz venceu o Marcílio Dias pelo placar de 3 a 1 no Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, Santa Catarina. Mesmo com alguns sustos, o Gigante da Colina aproveitou os espaços e contou com gols de Vegetti, Adson e David - este já na segunda etapa, dando números finais.

Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu R$ 1,785 milhão de premiação da CBF, além da quantia de R$ 1,47 milhão por ter participado da competição. O adversário na segunda fase sairá do confronto entre Água Santa-SP e Jacuipense-BA. O próximo compromisso será contra a Portuguesa, no domingo (3), em São Januário, precisando de uma vitória para garantir a classificação às semifinais do Campeonato Carioca.

Peso do desfalque

Novamente com o esquema de três zagueiros e dois laterais de ofício, o Vasco utilizou uma estratégia mais reativa e explorou os lados do gramado. Sem o craque francês Dimitri Payet, a equipe comandada por Ramón Díaz encontrou dificuldade na primeira etapa, até conseguiu abrir o placar cedo, mas sofreu com a bola aérea e o ímpeto dos donos da casa.



Aos 10 minutos, Rossi recebeu pela direita na entrada da área, parou, ajeitou o corpo e cruzou na medida para o artilheiro Vegetti chegar nas costas da zaga e empurrar para o fundo da rede. O Cruz-Maltino, no entanto, pouco teve tempo para comemorar, já que Zé Eduardo aproveitou cruzamento e desviou de cabeça no canto esquerdo de Léo Jardim para deixar tudo igual cinco minutos depois.



Não foi um bom primeiro tempo do Vasco no Gigantão das Avenidas. A ausência de uma peça construtiva no meio-campo fez a equipe acumular erros na fase final das jogadas, enquanto os catarinenses aproveitaram falhas defensivas para pressionar na frente.



A saída foi buscar a referência na área, que deu certo em um dos piores momentos do time comandado por Ramón Dias na primeira etapa. Na reta final, aos 40 minutos, Rossi cobrou falta na direção de Vegetti, que apareceu para escorar para trás vendo a chegada de Adson, que bateu de primeira e deixou o Gigante da Colina novamente em vantagem.

Jogo difícil

No retorno para a segunda etapa, o que já era uma postura defensiva, virou um ataque contra defesa. Precisando da virada para conquistar a classificação, o Marcílio Dias tomou conta do jogo, levou muito perigo nas jogadas de recuperação, e parou na boa atuação de Léo Jardim em Itajaí. Mesmo com três zagueiros, o Vasco permitiu muitas jogadas na entrada da área e correu sérios riscos.



A situação só foi equilibrada na casa dos 20 minutos da etapa final, quando Ramón Díaz renovou o fôlego da equipe no ataque, com David, e preencheu o espaço no meio-campo ao chamar Praxedes. O Vasco ganhou na parte física, conseguiu trocar mais passes na fase de organização com seus volantes e subiu as linhas.



A troca surtiu efeito rapidamente. Galdames recebeu no meio e achou David em profundidade no meio da zaga, e o atacante apenas teve o trabalho de tocar na saída do goleiro Filipe para marcar o terceiro aos 28 e garantir a vaga na segunda fase.

Ficha técnica



Marcílio Dias 1 x 3 Vasco



Local: Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC)

Data e hora: 27/2 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Anderson Daronco

Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Michael Stanislau



Gols: Zé Eduardo 15'/1ºT (MDI); Vegetti 10'/1ºT, Adson 40'/1ºT e David 28'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Victor Guilherme (MDI); Léo Jardim (VAS)



MARCÍLIO DIAS: Filipe; Victor Guilherme, Renan Dutra, Milani e Airton; Felipe Manoel, Araújo, Gustavo Poffo (Felipe Santos), Juninho Tardelli (Alex Oliveira) e Téssio (Wendell); Zé Eduardo (Rafinha). Técnico: Waguinho Dias.



VASCO: Léo Jardim; Rojas (João Victor), Medel e Léo; Paulo Henrique (Mateus Carvalho), Zé Gabriel (Sforza), Galdames e Lucas Piton; Adson (Praxedes), Rossi (David) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.