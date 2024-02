Ramon Diaz - Leandro Amorim/vasco

Publicado 27/02/2024 16:51 | Atualizado 27/02/2024 18:16

Rio - O Vasco enfrenta o Marcílio Dias, nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino joga pelo empate para avançar à próxima fase, enquanto o time catarinense precisa buscar a vitória para classificar. O técnico Waguinho Dias, no entanto, não teme a diferença entre os clubes e acredita na classificação.

"Não nos preocupamos com a folha salarial deles e, sim, com o que vai acontecer dentro de campo. Estamos preparados. Eu não venho aqui para enfrentar o Vasco com medo. Eu vou jogar e quero ganhar", disse o treinador do Marcílio Dias.

O Marcílio Dias é o vice-líder do Campeonato Catarinense e está classificado para as quartas de final da competição. O Vasco, que luta por uma vaga na semifinal do Carioca, terá o desfalque do meia Payet. O craque francês foi vetado da partida após apresentar quadro de gripe. O técnico Ramón Díaz testou Adson, Rojas e Rossi entre os titulares nas vagas do francês, João Victor e David.