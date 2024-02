Adson será novidade no Vasco para o jogo contra o Marcílio Dias - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 26/02/2024 16:11 | Atualizado 26/02/2024 16:17

O Vasco pode ter novidades em seu time titular para a partida contra o Marcílio Dias, que acontece na próxima terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Doutor Hercílio Cruz, em Itajaí-SC, e é válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Adson, Rojas e Rossi treinaram entre os 11 iniciais e devem ser titulares contra o clube catarinense. As informações são do "ge".

A entrada de Adson como titular já é uma mudança confirmada. O ponta entrará no lugar de Payet, que apresentou um quadro viral e nem viajou com a delegação vascaína. Já Rojas e Rossi entrariam nos lugares de João Victor e David.

A provável escalação do Vasco para o jogo contra o Marcílio Dias deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; Adson, Vegetti e Rossi.

Para o Vasco se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, precisará de uma vitória ou um empate contra o Marcílio Dias.