André Silva deve reforçar o Vasco - MIGUEL RIOPA/AFP

Publicado 26/02/2024 09:23 | Atualizado 26/02/2024 09:25

Rio - O Vasco está perto de acertar a contratação de mais um reforço para seu setor ofensivo. Trata-se do atacante André Silva, de 26 anos, artilheiro do Vitória de Guimarães, de Portugal, na atual temporada europeia. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

O Cruz-Maltino corre para fechar a negociação nos próximas dias, já que a janela de transferências para o futebol brasileiro fecha no dia 7 de março. O valor que será investido na contratação do atacante já foi aprovado pela 777 Partners, dona da SAF vascaína, mas os números não foram revelados.

Brasileiro, André Silva deixou o país muito cedo e terminou sua formação no Rio Ave, de Portugal. Por lá, também defendeu a camisa do Arouca antes de chegar ao Vitória de Guimarães. Em duas temporadas por seu atual clube, marcou 19 gols em 60 jogos, sendo 13 na atual. Ele também é um dos principais goleadores do Campeonato Português, com 10 gols marcados.

Caso feche com o Vasco, André será o terceiro reforço para o ataque que o clube contrata em 2024. Antes dele, chegaram David e Adson, mas nenhum dos dois empolgou com a camisa cruz-maltina até o momento.