Ramón Díaz só não poderá contar com Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amareloLeandro Amorim / Vasco

Rio - O Vasco está escalado com praticamente força máxima para enfrentar o Volta Redonda, neste sábado (24), às 17h30, no Estádo Kleber Andrade, em Cariacica. O lateral-direito Paulo Henrique, que está suspenso, é o único desfalque da equipe. De resto, o técnico Ramón Díaz optou por entrar em campo com poucas mudanças em relação ao time que venceu o Botafogo, na última rodada.

Os zagueiros Medel e João Victor, que estavam suspensos diante do Alvinegro, retornam ao time titular do Cruz-Maltino. No lugar de Paulo Henrique, jogará o uruguaio Puma Rodríguez.

Sendo assim, o Vasco entrará em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David e Vegetti.

A equipe comandada por Ramón Díaz ainda não tem presença garantida nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco ocupa a quarta posição, com 16 pontos, dois de vantagem para o Botafogo, quinto colocado na tabela.