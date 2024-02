Jogadores do Vasco atendem a torcida em chegada ao hotel no Espírito Santo - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 23/02/2024 19:19 | Atualizado 23/02/2024 19:20

Espírito Santo - A delegação do Vasco teve uma recepção calorosa no Espírito Santo. O time desembarcou no Aeroporto de Vitória na tarde desta quinta-feira, 23, diretamente na pista, sem passagem pelo saguão. Assim, os torcedores se concentraram na porta do hotel onde o Cruz-Maltino está hospedado e fizeram festa na chegada do ônibus. Confira abaixo:

O VASCO DA GAMA ESTÁ NO ESPÍRITO SANTO!



— Vasco da Gama (@VascodaGama) February 23, 2024

A delegação cruz-maltina, por sua vez, retribuiu o carinho. Os jogadores foram até as grades de proteção para darem autógrafos e também baterem fotos com os torcedores.

O Vasco enfrentará o Volta Redonda neste sábado, a partir das 17h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo é válido pela décima rodada da Taça Guanabara.