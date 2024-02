Léo comemora gol pelo Vasco contra o Madureira - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/02/2024 16:52

Rio - Em pouco mais de um ano vestindo a camisa do Vasco, Léo não esconde o carinho que desenvolveu pelo clube. Em entrevista à Itatiaia, o zagueiro falou sobre seu sentimento pelo Cruz-Maltino e afirmou que o time de São Januário é o que mais se identificou em toda carreira.

“Me arrisco a dizer que foi a maior identificação (da minha carreira). Quando chego, eu brinco com todo mundo. Em um mês parecia que estava há dois anos. Aqui dentro é tudo fantástico. Estava em um momento tão bom, me sentindo em casa. Fora de campo vi a carta histórica, a história do clube. Foi a maior identificação da minha carreira”, afirmou Léo, que coleciona passagens por por Fluminense, Bahia, Londrina e São Paulo.

O camisa 3, que costuma revezar a faixa de capitão com o chileno Medel, também falou sobre o momento delicado que ele e a equipe viveram na briga contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado. Após a confirmação da permanência do Vasco, o zagueiro não escondeu sua emoção e desabou no gramado de São Januário.

“Nunca deixei de acreditar que ia dar certo. Mas, humanamente falando, no fundo dá aquele medo pelo tamanho do Vasco e da instituição. É uma das maiores torcidas do mundo. A responsabilidade que você carrega é muito grande. Quando a gente permanece, eu falei que foi real. Cheguei em casa leve, algo que não conseguia antes”, declarou o zagueiro.

Por fim, Léo almejou conquistar algum título com o Vasco na temporada, algo que o clube não consegue desde que foi campeão carioca em 2016.

“Sabemos que o Vasco está jogando cada vez mais. O Vasco merece ganhar o título. Essa torcida merece. Espero estar aqui para comemorar com eles”, finalizou.

Léo foi uma das primeiras contratações do Vasco em 2023. Para tirar o jogador do São Paulo, o Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 16 milhões. Até o momento, ele coleciona 52 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa cruz-maltina.