Bruno Lopes assinou com o Vasco até janeiro de 2027Divulgação / Vasco

Publicado 21/02/2024 18:12

O Vasco acertou o primeiro contrato profissional com o atacante da equipe sub-17, Bruno Lopes, e o primeiro contrato de formação com o irmão e também atacante, mas do sub-15, Matheus Lopes.



As duas jovens promessas das categorias de base vascaína assinaram até janeiro de 2027. Entretanto, cada um deles tem experiência distinta.

Mais velho, Bruno Lopes, de 16 anos, já se destacou no sub-17 na temporada passada e também participou do título do Torneio Guilherme Embry Sub-16. Ele chegou em março de 2023, após defender o Azuriz, no Paraná.



Matheus Lopes chegou ao Vasco no início deste ano e assinou até janeiro de 2027 Divulgação / Vasco

Já o irmão Matheus Lopes ainda dá os primeiros passos no Vasco. Ele foi contrato o início deste ano para a equipe sub-15.