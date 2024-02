Olivier Giroud, atacante da seleção francesa - Jewel Samad/ AFP

Olivier Giroud, atacante da seleção francesaJewel Samad/ AFP

Publicado 21/02/2024 16:58 | Atualizado 21/02/2024 16:58

Rio - Torcedores do Vasco invadiram, na tarde desta quarta-feira (21), as redes sociais do atacante Olivier Giroud, jogador do Milan e campeão do mundo com a França em 2018. Entre as mensagens dos cruz-maltinos, que inundaram as postagens do francês, estão "Vem pro Vasco" e "estamos esperando por você".

Imagina essa dupla junta de novo... pic.twitter.com/fKJQ4ii608 — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) February 21, 2024 A euforia do Vasco começou com uma publicação do perfil em português da Ligue 1, o Campeonato Francês. Nela, Giroud aparece ao lado de Payet em um jogo da seleção francesa e com a legenda "Imagina essa dupla junta de novo...". A partir daí, os vascaínos tomaram o perfil do atacante.

Giroud tem contrato com o Milan até o fim de junho, quando ficará livre no mercado. O Vasco busca um atacante no mercado e espera contratar um nome ainda nesta janela.