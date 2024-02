Galdames comemora gol do Vasco contra o Botafogo - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/02/2024 12:29

Rio - Destaque nos últimos jogos do Vasco, o volante Pablo Galdames está se sentindo cada vez mais à vontade com a camisa cruz-maltina. Desde que chegou a São Januário, o jogador disputou três jogos, marcou um gol e deu uma assistência, caindo nas graças da torcida.

Segundo o site "ge", a contratação do chileno, que desembarcou no Rio há menos de um mês, se deu após uma indicação da 777 Partners, dona da SAF do Vasco, e de uma conversa com Medel, compatriota do jogador.

Antes de chegar ao Vasco, Galdames defendia o Genoa, clube que também pertence à 777. Apesar de ter jogado pouco no time italiano, foi indicado ao Vasco pelo scout da empresa norte-americana no fim do ano passado. Naquele momento, o clube carioca preferiu não avançar pela contratação.

Porém, em 2024, o cenário mudou. Com as lesões de Paulinho e Jair, o Vasco se viu obrigado a ir ao mercado e novamente recebeu a indicação da 777 para contratar Galdames. A partir daí, Alexandre Mattos buscou informações sobre o volante chileno e aprovou o nome, iniciando as negociações. Como estava sem espaço no Genoa, o jogador viu a transferência com bons olhos.

Posteriormente, Mattos buscou informações sobre Galdames com Medel, companheiro do volante na seleção chilena. O camisa 17 encheu a bola do compatriota e deu o "aval" para a contratação, tranquilizando o diretor de futebol para dar seguimento ao negócio.

"Pablito é um jogador que conheço desde que ele tem 13 anos, porque ele jogava com meus irmãos mais novos. Era nosso “sparring” (jogador da base). Trabalhou conosco na seleção. Sei a pessoa que é, o jogador. Foi um prazer recebê-lo aqui no Vasco. É um jogador muito inteligente, que sabe dos movimentos. Ele está demonstrando. Em três partidas que jogou, já mostrou isso", disse o capitão vascaíno ao "ge".

Internamente, a 777 enxerga a ida de Galdames para o Vasco como um "case de sucesso" na integração entre os clubes da empresa, uma vez que a transferência só foi possível por se tratar de dois filiados.