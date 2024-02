Sforza é mais uma aposta do Vasco no futebol argentino - Leandro Amorim / Vasco

Sforza é mais uma aposta do Vasco no futebol argentinoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 20/02/2024 12:58

sábado, contra o Volta Redonda, às 17h30, em Cariacica (ES). O jogador,

Sforza pode estrear pelo Vasco no. O jogador, anunciado na segunda-feira (19), foi regularizado nesta terça e teve o nome publicado no boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Como já vinha jogando pelo Newell's Old Boys e pela seleção pré-olímpica da Argentina, o jovem de 21 anos teria condições físicas de ser aproveitado. Agora, dependerá do técnico Ramón Díaz a decisão de relacioná-lo para o jogo.



O volante treinou no Vasco nos últimos dias, mas ainda precisa de entrosamento com os novos companheiros. A adaptação ao futebol brasileiro também é outra questão que requer atenção da comissão técnica neste início.



Aos 21 anos, Sforza é uma promessa do futebol argentino e sua contratação está dentro do perfil desejado pela 777 Partners. O Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 25 milhões na contratação do volante.