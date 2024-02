Sforza, de 21 anos, é mais uma aposta do futebol argentino no Vasco - Divulgação /Vasco

Publicado 19/02/2024 11:32 | Atualizado 19/02/2024 12:10

jogador estava no Newell's Old Boys, onde disputou mais de 100 jogos, e assinou contrato até dezembro de 2028. O Vasco anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação de Juan Sforza, quatro dias depois do desembarque dele no Rio para se apresentar. O, onde disputou mais de 100 jogos, e assinou contrato até dezembro de 2028.

Tem recado do Juan Sforza para a torcida vascaína! #VascoDaGama pic.twitter.com/mqjfkj2VBl — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2024

Aos 21 anos, Sforza é uma promessa do futebol argentino e esteve na seleção pré-olímpica que garantiu vaga em Paris-2024. Dentro do perfil desejado pela 777 Partners, o Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 25 milhões na contratação do volante.



Com o argentino, o Vasco chegou à oitava contratação para a temporada de 2024. Além dele, chegaram o goleiro Keiller, o lateral-direito Victor Luís, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, o volante Galdames e os atacantes David e Adson.



Agora, a diretoria da SAF busca regularizar Sforza, para que ele tenha condições de estrear no sábado (24), na partida contra o Volta Redonda, em Cariacica, no Espírito Santo.