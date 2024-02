Vasco utilizou três zagueiros no clássico com o Botafogo - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 19/02/2024 08:30

Rio - Apesar dos dois gols sofridos na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, no último domingo (18), no Estádio Nilton Santos , o zagueiro Léo tem aprovado o esquema com três zagueiros implementado por Ramón Díaz no Vasco. Após a partida, o defensor falou sobre como tem sido a adaptação ao novo sistema e ressaltou que é necessário tempo de trabalho para que a equipe consiga assimilar as mudanças.

“Antes de falar dos gols tomados, quero exaltar os quatro que foram feitos. Agora é focar em ser sólido e constante. Eu, particularmente, gosto demais desse sistema. Temos nos entendido, mas ainda tem muito para trabalhar", disse Léo, que formou a zaga no clássico ao lado de Maicon e Robert Rojas.

Antes da vitória sobre o Botafogo, a defesa do Vasco não era vazada há três jogos. Na opinião de Léo, a oscilação faz parte do processo.

"Quando você muda uma tática ou alguma situação de jogo, é preciso tempo para trabalhar. Esse começo de temporada está sendo importante para aprimorarmos esse sistema novo. Que continue dando certo e o Vasco ganhando”, completou.

O capitão cruz-maltino também destacou a força do Vasco para buscar o resultado no clássico, mesmo saindo atrás do placar.

“Muito feliz pelo resultado. Mostramos maturidade para reverter a situação, mesmo estando atrás do placar. Conseguimos empatar, virar o jogo e manter consistência. Temos nos cobrado e trabalhado muito. Eles (Botafogo) ficaram muito tempo na liderança do Campeonato Brasileiro. Não foi qualquer equipe que nós enfrentamos. Tivemos que sofrer no começo, mas faz parte”, finalizou.

Agora, o Vasco terá a semana livre para trabalhar. O time de São Januário volta a campo somente no próximo sábado (24), às 17h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.