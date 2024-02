Suspenso, João Victor não jogará contra o Botafogo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/02/2024 13:27

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo, que acontece neste domingo (18), às 16h, no Estádio Nilton Santos.

O Vasco terá como principais desfalques os zagueiros Gary Medel e João Victor. O chileno recebeu cartão vermelho no clássico com o Fluminense após confusão com o também defensor Thiago Santos, e cumprirá suspensão contra o Botafogo. Já o segundo também está suspenso, mas por receber o seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o Tricolor.

Por outro lado, o Vasco terá o retorno de Erick Marcus, que não foi relacionado contra o Fluminense, e também terá o volante Lucas Eduardo como novidade no banco de reservas contra o Botafogo.

Confira abaixo a lista de relacionados do Vasco para o clássico com o Botafogo: