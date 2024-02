Juan Sforza se destacou no Newell's e defende a seleção argentina pré-olímpica - Reprodução de Instagram / @juan_sforza

Publicado 16/02/2024 14:53

Rio - Reforço do Vasco, o meia Juan Sforza já desembarcou no Rio de Janeiro. O jogador, de 22 anos, estava defendendo a seleção da Argentina no Pré-Olímpico, na Venezuela. Porém, o jovem não poderá estrear diante do Botafogo, no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

Sforza foi contratado junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, por US$ 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,8 milhões). O jogador assinou contrato na última segunda-feira e desembarcou no Rio de Janeiro na quinta para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente. Porém, não foi inscrito dentro do prazo para estrear na próxima rodada da Taça Guanabara.

O regulamento do Campeonato Carioca prevê que "somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida". Ou seja, o Vasco tinha até a última quinta para inscrever o argentino.

A expectativa, no entanto, é que Sforza fique à disposição do técnico Ramón Díaz para a partida contra o Volta Redonda, dia 24, no Espírito Santo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Além do argentino, o Cruz-Maltino já anunciou sete contratações: o goleiro Keiller, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, o lateral-esquerdo Victor Luis, o volante Pablo Galdames e os atacantes David e Adson.