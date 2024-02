Vasco está incomodado com a arbitragem do Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 16/02/2024 12:07 | Atualizado 16/02/2024 13:29

O Vasco enviou ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) para pedir que a arbitragem do clássico de domingo, contra o Botafogo, seja de fora do Rio e que também tenha integrantes do quadro da Fifa. O movimento acontece no mesmo dia em que a federação convidou os dois clubes para definirem o árbitro do confronto