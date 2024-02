João Victor teve boa atuação pelo Vasco no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/02/2024 16:31

Um dos pontos fortes do Vasco neste início de 2024, a defesa terá mudanças importantes contra o Botafogo no domingo (18), às 16h, no Nilton Santos. Medel, expulso , a defesa terá mudanças importantes contra o Botafogo no domingo (18), às 16h, no Nilton Santos. Medel, expulso no 0 a 0 com o Fluminense , e João Victor, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprirão suspensão.

São dois desfalques de peso para o técnico Ramón Díaz, que terá de definir se mantém o esquema com três zagueiros ou utiliza a linha de quatro defensores.



Caso opte pela primeira opção, Rojas e Maicon devem ganhar chance. No segundo caso, um dos dois será escalado ao lado de Léo, com um meio de campo ou um atacante entrando no time.



A expulsão de Medel, após uma confusão entre jogadores dos dois times, gerou revolta no Vasco. O zagueiro chileno, um dos líderes do elenco, teve um desentendimento com Thiago Santos, mas o cartão vermelho para os dois foi exagerado.

Já João Victor estava pendurado pelos cartões amarelos recebidos contra Bangu e Flamengo. Contratação mais cara da SAF em 2024, ele vem de duas boas atuações em clássicos.



Vasco e Botafogo fazem um confronto direto por uma das vagas para a semifinal do Campeonato Carioca. Os dois clubes buscam a primeira vitória em clássico na temporada.