Lance do jogo entre Fluminense e Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Lance do jogo entre Fluminense e VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 14/02/2024 23:34

Rio - Em um clássico quente e cercado de reclamações com a arbitragem, Fluminense e Vasco empataram por 0 a 0 no Maracanã, em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara, na noite desta quarta-feira, 14. David e Vegetti chegaram a marcar, mas os lances foram impedimento e falta, respectivamente. Na etapa complementar, uma sequência de empurra-empurras gerou uma confusão que culminou nas expulsões de Thiago Santos, do Tricolor, e de Medel, do Cruz-Maltino.

O resultado, aliás, é ruim para os dois. O Fluminense soma 18 pontos e é o líder do Estadual, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que ainda joga na rodada. Já o Vasco soma 13 pontos, mas caiu para a quinta colocação por causa da vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda

O JOGO

O Vasco começou melhor, mas não obrigou o goleiro Fábio a trabalhar no início de partida. O Fluminense, por sua vez, teve um início devagar e acordou somente após uma cabeçada de Thiago Santos, aos 17 minutos, que parou na defesa de Léo Jardim.

Apesar disso, o Vasco foi a melhor equipe do primeiro tempo e criou a melhor chance da etapa inicial por volta dos 30 minutos. Payet cobrou falta com perigo, e a bola chegou até Léo, que carimbou o travessão. Vegetti chegou a pegar o rebote, mas mandou para fora.

Pelo lado do Fluminense, a principal oportunidade veio somente na reta final do primeiro tempo. Pouco depois dos 40 minutos, Renato Augusto finalizou de fora da área, a bola desviou e sobrou para Jhon Arias. Livre de marcação e cara a cara com o goleiro, o camisa 21 finalizou, mas Léo Jardim fez a defesa com o pé.



Na etapa complementar, assim como no primeiro tempo, o Vasco começou. A principal diferença é que o Cruz-Maltino conseguiu ser perigoso. Logo no primeiro minuto, David balançou as redes após ser lançado em profundidade, mas o auxiliar assinalou o impedimento, e o VAR confirmou. Quase na sequência, nova chance muito parecida com David, mas André chegou em tempo de fazer o corte na hora do chute.

Já o Fluminense respondeu com chutes de fora da área. Marcelo e Renato Augusto conseguiram boas finalizações, mas Léo Jardim estava bem posicionado e evitou o tento tricolor nas duas ocasiões.

Por volta dos 20 minutos, a temperatura no clássico ficou quente. Antes de uma cobrança de falta a favor do Vasco, o árbitro puniu Vegetti e Ganso com amarelo por um empurra-empurra na área. Pouco depois, André e João Victor levaram o cartão pelo mesmo motivo. Na sequência, nova confusão na área, que dessa vez escalou. E meio a essa confusão, o árbitro expulsou Medel e Thiago Santos. O jogo ficou paralisado, Medel reclamou bastante e demorou a sair de campo.

Depois de um longo período de paralisação, a partida retomou, mas logo parou por causa da parada técnica obrigatória. Quando o jogo voltou de vez, o Vasco foi superior, mas não conseguiu o gol. O Fluminense chegou pouco, e Léo Jardim pouco trabalhou até o fim.

Vale ressaltar que, perto dos 40 minutos, o Vasco reclamou com a arbitragem de um toque de mão faltoso de Cano dentro da área após uma cobrança de falta de Payet. O VAR chamou o árbitro para revisar o lance no monitor, mas ele não entendeu o lance como pênalti. Além disso, já nos acréscimos, Vegetti balançou as redes do Flu, mas o árbitro assinalou falta do atacante no lance.

AGENDA

Agora, as duas equipes viram a chave para a nona rodada do Estadual. O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Madureira no Maracanã. Já o Vasco encara o Botafogo no próximo domingo, a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 0x0 Vasco

Data e Hora: 14/02/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia



Cartões amarelos: Felipe Melo, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e André (FLU) / Zé Gabriel, Vegetti e João Victor (VAS)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz e Thiago Santos (FLU) / Medel (VAS)

Gols: -

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Lima, Intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, 18'/2ºT); André, Martinelli (Felipe Andrade), Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto (Antonio Carlos, 27'/2ºT); Jhon Arias e Germán Cano.

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique (Rojas, 34'/2ºT), Zé Gabriel (Adson, 33'/2ºT), Galdames e Lucas Piton; Payet (Rossi, 47'/2ºT), David (Matheus Carvalho, 18'/2ºT) e Vegetti.