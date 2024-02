Jogadores do Aurora festejam a classificação para a próxima fase da Libertadores - DIEGO RAMOS / AFP

Publicado 15/02/2024 00:33

Rio - O Aurora será o adversário do Botafogo na segunda fase da Libertadores. Isso porque o time boliviano empatou em 1 a 1 com o Melgar no Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa, Peru, pelo jogo da volta da primeira fase da competição. Como os bolivianos venceram na ida por 1 a 0, levaram a melhor no placar agregado.

Cabe mencionar que a classificação foi heroica. Isso porque o Aurora teve dois jogadores expulsos e viu o Melgar ter dois gols anulados na reta final de partida com o auxílio do VAR.

O jogo de ida entre Aurora e Botafogo acontecerá no dia 21 de fevereiro (próxima quarta-feira), em Cochabamba, a mais de 2.570 metros acima do nível do mar, na Bolívia. Já a partida da volta está marcada para o dia 28 (outra quarta-feira), no Estádio Nilton Santos.