Torcedor do Sport foi estuprado durante briga entre organizada no RecifeReprodução

Publicado 01/02/2025 20:51

Recife - As imagens dos diversos confrontos entre torcedores de Santa Cruz e Sport chocaram todo o Brasil. Neste sábado (1), inúmeros vídeos das brigas repercutiram nas redes sociais. Um deles chamou atenção pela brutalidade e dimensionou o tamanho do problema: um membro da Torcida Jovem do Sport, desacordado após as agressões, foi estuprado por membros de outra organizada. Os confrontos entre os grupos aconteceram antes do clássico válido pela sexta rodada do estadual, que terminou com vitória por 1 a 0 do Santa.

Os relatos abaixo são de conteúdo sensível.

As cenas de violência ocorreram no bairro de Madalena, na zona norte da capital pernambucana. Caído em uma calçada enquanto bombas de efeito moral eram lançadas pela Polícia Militar, o torcedor foi estuprado por um pedaço de bambu, que seria utilizado em bandeiras. Enquanto o crime sexual acontece, há diversos homens ao redor da vítima.

Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco afirma que não há registro de morte até o momento.

Os episódios em Pernambuco provocaram repúdio em massa nas redes sociais. No "X", antigo Twitter, as pesquisas "estupraram" e "Pernambuco" apareceram entre as líderes no Brasil. Na mesma rede, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito de Recife, João Campos, repudiaram o ocorrido.

Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência. — Raquel Lyra (@raquellyra) February 1, 2025

O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso. — João Campos (@JoaoCampos) February 1, 2025

Nas imagens compartilhadas, é nítida a presença de membros uniformizados da Explosão Inferno Coral, do Santa Cruz. A torcida é considerada uma das maiores torcidas organizadas do Norte/Nordeste.