Vegetti (à esquerda) comemorando gol do Vasco ao lado de Lucas Piton - Divulgação/Vasco

Publicado 01/02/2025 19:38

Espírito Santo - O Vasco lutou até o fim e conseguiu arrancar o empate do Volta Redonda aos 48 minutos do segundo tempo no duelo em Cariacica pela sétima rodada do Campeonato Carioca . Autor dos dois gols do Cruz-Maltino no jogo deste sábado (1), o atacante Vegetti valorizou o ponto conquistado e pediu sequência no trabalho.