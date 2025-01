Juan Sforza em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Juan Sforza em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 31/01/2025 14:20

Rio - O volante Juan Sforza, de 22 anos, pode mudar de clube no futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista argentino Uriel Lugt, o Santos fez uma proposta para tentar tirar o jogador, de 22 anos, do Vasco.

A oferta foi de empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Vasco prefere uma negociação em definitivo, mas as partes estão negociando. Além do Peixe, Juan Sforza também interesse a equipes dos Estados Unidos, da Itália e da Arábia Saudita.

Juan Sforza chegou ao Vasco no começo do ano passado em operação junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, no valor de 4 milhões de dólares (R$ 19 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do volante. Ele tem contrato até o fim de 2028.

Considerado uma promessa do futebol argentino, com passagens pela seleção de base, Juan Sforza teve uma temporada com altos e baixos pelo Vasco. Ele entrou em campo em 41 jogos, fez um gol e deu uma assistência.