Vasco negocia contratação do atacante BrumaReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 17:56

Rio - O atacante Bruma, do Braga, de Portugal, é o principal alvo do Vasco para reforçar seu setor ofensivo. De acordo com o "ge", o time carioca negocia a contratação do atacante português de 30 anos há uma semana.

A proposta do Vasco por Bruma é de cerca de 6 milhões de euros (R$ 35 milhões), com metas que podem aumentar o valor. O jogador se interessou pela possibilidade de jogar no Brasil.



Bruma é visto como um nome que chegaria para ser titular e mais pronto do que os outros nomes que o Vasco negociou para o ataque. Na atual temporada, o português marcou 13 gols e deu 8 assistências em 31 partidas.

o que fez o Cruz-Maltino congelar a negociação. Em paralelo às conversas por Bruma, o Vasco também negociava por Brian Rodríguez. O América do México chegou a topar a proposta, mas disse que só liberaria o uruguaio em junho,

As negociações com o América do México, para contratar Brian Rodríguez, e com o Braga, para contratar Bruma, ocorreram de forma simultânea. Os mexicanos aceitaram os últimos valores do Vasco, mas se recusaram a liberar o atacante uruguaio nesta janela porque não conseguiram fechar com o substituto que queriam para a posição. A janela no México fecha neste domingo.



Natural de Guiné-Bissau, na África, Bruma iniciou sua carreira no Sporting e também coleciona passagens por outros times da Europa, como Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiacos e Fenerbahçe.