Tchê Tchê em ação pelo VascoDikran Sahagian/Vasco.

Publicado 30/01/2025 20:00

Rio - Após estrear pelos profissionais do Vasco na vitória sobre o Maricá, na última quarta-feira (29), o garoto Lukas Zuccarello, de 18 anos, compartilhou uma foto tirada quando era criança ao lado de Tchê Tchê, seu atual companheiro no Cruz-Maltino. O registro foi feito há sete anos, em São Paulo, quando o volante, hoje com 32 anos, defendia o Palmeiras.

Lukas Zuccarello ao lado de Tchê Tchê em 2018 Reprodução Na época, Zuccarello tinha apenas 11 anos e jogava na base do Corinthians. O encontro aconteceu em um jogo festivo entre amigos de MC Livinho e amigos de Gabriel Jesus.

Nas redes sociais, Zuccarello também não escondeu sua felicidade com a primeira oportunidade no time principal do Vasco.



"29/01/2025, dia da minha estreia como profissional. Agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida, por colocar pessoas incríveis no meu caminho, e por me proporcionar esse momento único! Agradecer ao Vasco da Gama por me dar essa oportunidade, é uma honra estrear com essa camisa, um clube com uma das maiores histórias do Brasil, em São Januário com uma torcida espetacular que é a do Vasco", escreveu.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, em Cariacica.