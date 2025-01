Estádio São Januário, a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Estádio São Januário, a casa do VascoLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 30/01/2025 13:04

Rio - Vasco e prefeitura do Rio já têm data para a primeira reunião técnica sobre a reforma de São Januário. Mesmo sem o Cruz-Maltino ter conseguido a venda total do potencial construtivo para iniciar as obras, o encontro acontecerá na próxima quarta-feira(5). Além do clube e da prefeitura, o arquiteto do projeto, Sergio Dias, também estará presente.

Até o momento, o Vasco realizou a venda de um terço do potencial construtivo de seu estádio para duas empresas. Ao todo, são mais de R$ 500 milhões da ampla reforma. A diretoria evita comentar o tema e dar novas previsões, mas acredita que conseguirá negociar o restante em breve para iniciar as obras nos próximos meses.

O projeto básico da reforma de São Januário já está pronto. Agora, o clube se mobiliza para fechar o executivo, que á muito mais detalhado, e protocolá-lo até junho.

Algumas pessoas envolvidas no projeto acreditam que os acordos que ainda precisam ser fechados podem adiar o início das obras para o segundo semestre. Na reunião de quarta, outro impasse deve ser resolvido: a nova capacidade do estádio. Os números do projeto variam entre 47 mil a 57 mil lugares, mas depende de mudanças no entorno.

O Vasco não pensa em realizar a reforma por etapas. O plano era fechar o estádio em janeiro, mas isso só deve ocorrer após o Carioca. A previsão de término das obras é em 2027, ano do centenário da casa vascaína. O Cruz-Maltino deve mandar os jogos no Nilton Santos a partir do início das obras.



O Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou no dia 26 de junho o texto final do projeto de lei da venda de potencial construtivo de São Januário, aprovado pelos vereadores. Em julho, o prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto, em cerimônia realizada no estádio do Vasco.