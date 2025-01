Vasco venceu o Maricá e encostou no líder Volta Redonda, próximo adversário no Carioca - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 30/01/2025 09:30

Rio - O destino colocou dois confrontos diretos no caminho do Vasco na disputa pela liderança. Após vencer o Maricá por 1 a 0 , nesta quarta-feira (29), e se tornar o único invicto do Carioca, o Cruz-Maltino tem pela frente o Volta Redonda na briga direta pelo primeiro lugar da competição.

O Vasco chegou a assumir momentaneamente a liderança do Carioca, mas a vitória do Volta Redonda sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 1 frustrou a festa vascaína. O Cruz-Maltino está empatado em pontos (12) com o Voltaço, mas leva a pior no critério de desempate.

Em seis jogos disputados, o Vasco soma três vitórias e três empates, e é o único invicto no Carioca. Já o Volta Redonda, por sua vez, venceu quatro e perdeu duas em seis partidas. O Gigante da Colina será o último grande no caminho do Voltaço, que venceu Fluminense e Botafogo, e perdeu para o Flamengo.

O Vasco enfrenta o Volta Redonda no próximo sábado (1), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O confronto vale a liderança da competição. Depois, o Cruz-Maltino tem clássico com o Fluminense, no dia 5, enquanto o Voltaço tem confronto direto contra o Maricá, no dia 6.