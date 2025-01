Léo Jardim em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/01/2025 18:20

Rio - O Vasco está bem perto de selar a renovação de um dos principais destaques do seu elenco. O Cruz-Maltino encaminhou um acordo com o goleiro Léo Jardim, de 29 anos. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Joel Silva.

Léo Jardim chegou ao Vasco em 2022 e logo se tornou um dos destaques do elenco. Ele tem vínculo com o Cruz-Maltino somente até o fim do ano e com isso poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho, algo que o clube carioca deseja evitar.

A proposta de renovação do Vasco para Léo Jardim é até o fim de 2028, com a possibilidade de uma renovação automática de mais uma temporada. A ampliação contratual do goleiro é considerada uma prioridade desde o ano passado.

Revelado pelo Grêmio e com passagens pelo Rio Ave, Boavista, ambos de Portugal, e pelo Lille, da França, Léo Jardim foi titular do Vasco nas últimas duas temporadas. No total, o goleiro entrou em campo em 109 jogos pelo Vasco.