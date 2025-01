Paulo Henrique vibrando gol marcado na vitória do Vasco - ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Paulo Henrique vibrando gol marcado na vitória do VascoALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/01/2025 21:45

Rio - Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Maricá nesta quarta-feira (29), em São Januário , Paulo Henrique não escondeu a felicidade pelo bom momento vivido. Este foi o segundo tento anotado no Campeonato Carioca - o primeiro havia sido na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa.

"Já fiz dois. Fico feliz por isso, e espero que o Mateus siga trazendo motivação, e os gols sigam saindo naturalmente e dando alegria ao torcedor", comentou Paulo Henrique, em entrevista ao "sportv"



O lateral-direito iniciou a partida no banco de reservas, com Puma Rodríguez como titular, e entrou na segunda etapa. Aos 24 minutos, fez jogada individual carregando para a perna esquerda e soltou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Dida.

"Uma honra divina (atravessar o bom momento). Fico muito feliz com esses gols, e pela vitória da nossa equipe. Gratidão a Deus e por todo o grupo, que me deu esse suporte. Temos que pensar jogo a jogo. Todo mundo quer estar na liderança e com o Vasco, que é time grande, não é diferente. Temos que nos preparar muito bem para buscar a vitória contra o Volta Redonda", completou.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a 12 pontos na tabela de classificação do estadual e segue nas primeiras posições, aguardando o desfecho da rodada podendo assumir a liderança. O próximo compromisso será no sábado (1/2), contra o Volta Redonda, às 16h30.