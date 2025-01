Jogadores comemoram gol da vitória marcado por Paulo Henrique - Dikran Sahagian/Vasco

Jogadores comemoram gol da vitória marcado por Paulo HenriqueDikran Sahagian/Vasco

Publicado 29/01/2025 21:01

Rio - Mais um resultado positivo para o Vasco no início da temporada para engatar boa sequência no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (29), em São Januário (mesmo sem mando de campo), pela sexta rodada da competição, o técnico Fábio Carille mandou a campo equipe considerada reserva e venceu o Maricá pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo saiu já na segunda etapa, dos pés do lateral-direito Paulo Henrique.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a 12 pontos na tabela de classificação do estadual e segue nas primeiras posições, aguardando o desfecho da rodada podendo assumir a liderança. O próximo compromisso será no sábado (1/2), contra o Volta Redonda, às 16h30.

O jogo

Vindo de duas vitórias com time principal sobre Madureira (2 a 0) e Portuguesa (4 a 1), o Cruz-Maltino não conseguiu repetir o nível de atuação contra o então líder do estadual. Com time recheado de reservas, Fabio Carille viu seus comandados em noite complicada na Colina Histórica, mas, ainda assim, conquistando três pontos importantes.



Tecnicamente o duelo foi pobre na primeira etapa. O Vasco teve as principais chances na casa dos 20 minutos com Jean David, de cabeça, para boa defesa de Dida, e depois com Victor Luís, que não alcançou a bola mesmo com gol aberto.

Melhora no desempenho

Veio o segundo tempo e, com ele, um Vasco mais agressivo e concentrado no campo de ataque. Após criar boas oportunidades com Payet, finalizando para fora dentro da área, e Vegetti, foi com entradas de alguns titulares que a bola entrou na meta do Maricá.



Em grande fase, Paulo Henrique apareceu para abrir o placar e anotar seu segundo gol no Carioca - o primeiro contra a Portuguesa, pela 5ª rodada. O lateral recebeu pela direita aos 24 minutos, foi limpando para a perna esquerda, invadiu a área e soltou uma bomba de canhota no canto direito de Dida.



Carille aproveitou a situação para dar mais ritmo a jogadores importantes no elenco, como Lucas Piton e Tchê Tchê. O Cruz-Maltino correu poucos riscos no restante do duelo e só foi assustado aos 44 minutos com chegada do Maricá em finalização de Ramon. A terceira vitória consecutiva foi confirmada para engatar boa campanha no estadual.



FICHA TÉCNICA



MARICÁ 0 X 1 VASCO



Local: São Januário

Data e hora: 29/1 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Wallace Rogerio Rufino de Lima

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves e Wallace Muller Barros



Gols: Paulo Henrique 24'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Mizael e João Victor (Maricá)



MARICÁ: Dida, Magno, Mizael (Jefferson Tavares), Carvalho e João Victor; Clayton (Gutemberg), Ramon, Bezerro e Walber; Bruninho (Marcelinho) e Sérgio (Kevin Mercado). Técnico: Reinaldo.



VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Souza, Lucas Freitas e Victor Luís (Piton); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Payet e Maxime (Tchê Tchê); Jean David (Lukas Zuccarello) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.