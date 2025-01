Payet em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 29/01/2025 08:30 | Atualizado 29/01/2025 08:33

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Vasco, Dimitri Payet, de 37 anos, pode estar perto de finalizar um acordo para renovar seu contrato com o clube carioca. De acordo com informações do portal "Atenção Vascaínos", o francês entende as condições do Cruz-Maltino e as conversas têm avançado.

Payet tem contrato com o Vasco somente até junho e o desejo do Cruz-Maltino é de ampliar até o fim do ano. Além do francês, o clube carioca também pretende fazer o mesmo com Philippe Coutinho, que também tem vínculo somente até o meio de 2025.

Nos dois primeiros jogos do ano, Payet ficou como opção no banco para o ex-jogador do Barcelona. Ele entrou no segundo tempo e teve bom desempenho. Carille já admitiu que deseja escalar os dois apoiadores juntos.

O veterano chegou ao Vasco no meio de 2023. Payet atuou por seis meses no seu primeiro ano, depois uma temporada inteira e agora iniciou 2025 pelo Cruz-Maltino. No total, ele entrou em campo em 60 jogos, anotou sete gols e deu dez assistências.