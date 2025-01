Maxime Domínguez em ação na vitória do Vasco sobre a Portuguesa pelo Carioca - Matheus Lima/Vasco

Publicado 27/01/2025 21:28

Rio - Um momento especial. Um sonho. Assim classifica Maxime Domínguez sobre o período no Rio de Janeiro vestindo a camisa do Vasco . O suíço compartilhou em suas redes sociais um material produzido por uma emissora estrangeira e, nele, exalta o futebol brasileiro e como é jogar ao lado de Coutinho e Payet.

"Aqui eu descubro o futebol com o qual sempre sonhei, com estádios lotados. Eu jogo com jogadores de classe mundial como Coutinho e Dimitri Payet. Estou vivendo o sonho de criança que não consegui realizar na Europa", celebrou o jogador.

"Assim que eu pesquisei sobre o Vasco e pelas coisas que eu já conhecia, não podia recusar jogar no 'país do futebol'. Simplesmente", destacou.

Maxime está atuando pela primeira vez fora do futebol europeu. No Brasil, o suíço fez amizade logo com uma das principais referências técnicas em atividade no país: Dimitri Payet, camisa 10. O francês explicou como a proximidade com Domínguez tem sido importante.

"Nos aproximamos rapidamente por conta do idioma. Nos vemos fora de campo, o que trouxe um pouco mais de companhia aqui, já que estou sem minha família aqui. Somos de posições que nos levam a jogar juntos, pois estamos próximos no campo. Quando há jogadores que entendem o jogo e têm boa técnica, é mais simples jogar com eles. Com Maxime, nunca houve problema nesse sentido", disse Payet.

Maxime Domínguez chegou ao Vasco após passagem pelo Gil Vicente, de Portugal. Ele assinou com o Cruz-Maltino até o fim de 2026 e falou sobre a aproximação com torcedores, coisa que não via na Europa

"Pessoalmente, já recebo muito amor dos fãs daqui. É uma coisa incrível. Por todos os lugares que vou, sou parado para fotos, autógrafos. Isso é algo que eu não conhecia antes. Na Suíça, os atletas de futebol não são 'estrelas'. Aqui, sinto que entrei em outra dimensão em um clube histórico, um grande clube. Estou descobrindo o que é ser um verdadeiro jogador profissional."