Leandrinho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Leandrinho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/01/2025 22:33 | Atualizado 28/01/2025 22:34

Rio - Na noite desta terça-feira (28), o Al-Shabab, da Arábia Saudita, anunciou a contratação por empréstimo de Leandrinho, do Vasco . O vínculo vai até junho, e o lateral-esquerdo se apresentará após a participação com a seleção brasileira Sul-Americano sub-20.

O clube saudita pagará 475 mil dólares (quase R$ 2,8 milhões na cotação atual) pelo empréstimo até junho. Além disso, perdoará 50% da dívida que o Vasco tem pela compra de Paulinho - com isso, a quantia devida pelo Cruz-Maltino ao Al-Shabab cai para 375 mil dólares (pouco mais de R$ 2,2 milhões). Não há opção de compra no acordo.



Cria da base do Vasco, Leandrinho estreou pelos profissionais no ano passado. Ele entrou em campo em 23 partidas, fez dois gols e deu uma assistência com a camisa do Gigante da Colina.

Leandrinho chegou ao Vasco em 2021 e fez parte das categorias de base do Cruz-Maltino nas equipes sub-17 e sub-20. No total, somando as duas categorias, o lateral conquistou quatro títulos do Campeonato Estadual.