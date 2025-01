Jair - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 27/01/2025 14:55

Rio - O Vasco iniciou as conversas para renovar o contrato do volante Jair. De acordo com o "UOL", a negociação deve ter um desfecho positivo em breve.

Atualmente, Jair tem vínculo com o Vasco até o fim do ano. Além dele, outros jogadores importantes vivem situação parecida. São eles: Paulinho, Puma, Vegetti e Léo Jardim.

a renovação do jogador já está encaminhada. Outro que também tem contrato até o fim do ano é o atacante Rayan. Porém,

Após perder a última temporada quase inteira por uma grave lesão no joelho, Jair está totalmente recuperado e vive a expectativa de ter mais sequência em 2025. Ele foi titular nos dois jogos do Carioca em que o Cruz-Maltino escalou seu time principal.