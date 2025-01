Paulo Henrique se vê com mais liberdade para chegar à área no Vasco de 2025 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 27/01/2025 16:28

vê os laterais com mais liberdade para atacar e espera ter mais oportunidades de balançar redes. Paulo Henrique foi o autor de um dos gols na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa , pelo Campeonato Carioca , e acredita que pode viver uma nova fase no Vasco , mais artilheira. Sob o comando de Fábio Carille, o jogadore espera ter mais oportunidades de balançar redes.

O que tem sido raro. Afinal, chegou apenas ao terceiro gol com a camisa vascaína desde 2023, quando chegou. Ele marcou uma vez em cada temporada, até o momento, mas acredita que em 2025 pode ser diferente.



"Carille tem dado liberdade aos laterais para pisarmos na área e atacar. Fico feliz e espero que venha uma fase artilheira. É um pouco mais raro, mas espero que, com a liberdade, possa fazer mais gols", afirmou.



Aos 28 anos, Paulo Henrique espera que num esquema em que ataque mais, possa também se destacar e chamar a atenção de Dorival Júnior, para realizar o sonho de jogar pela seleção brasileira.



"Claro que a Seleção é uma consequência do trabalho feito aqui no Vasco. Vou almejar sempre dar o melhor no dia a dia, ajudar a equipe a conquistar os objetivos dentro do ano. Não vou dizer que é o foco principal, mas é um sonho. Se for da vontade de Deus, eu vou estar me preparando para, se esta oportunidade chegar, eu abraçar", disse.