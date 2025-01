Rayan em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/01/2025 10:00

Rio - O Vasco avançou na negociação para renovar o contrato de Rayan, uma das principais promessas do clube. Nos últimos dias, a diretoria e o estafe do jogador encaminharam um acerto e as duas partes ficaram felizes com o novo acordo, segundo o "ge".

Rayan foi convocado para disputar o Sul-Americano sub-20 e, por isso, não participou da pré-temporada do Vasco. Mesmo assim, foi observado pelo técnico Fabio Carille. O jogador, de 18 anos, tem contrato até o fim de 2025 e é alvo de clubes europeus.

O Vasco trata como prioridade a renovação de contratos que estão próximos do fim. Além de Rayan, o clube conversa com Paulinho, Jair, Puma, Vegetti, Léo Jardim e Payet. O Cruz-Maltino mantém otimismo por todas as renovações.

O interesse de clubes europeus no jogador de 18 anos não é de hoje. Monitorado pela Fiorentina, da Itália, por clubes de Portugal e outras equipes da Europa, como o Lyon, da França, o Vasco não quer correr riscos de perder o jogador de graça no meio do ano.

Rayan permanecerá com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano até o fim da participação. Após estrear sendo goleado pela Argentina, o Brasil se recuperou com vitória sobre a Bolívia e ocupa o terceiro lugar no Grupo B, com três pontos. A Seleção ainda enfrenta Equador e Colômbia.