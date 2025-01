Vegetti anotou dois gols em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Publicado 26/01/2025 23:12

Rio - Em seu segundo jogo na temporada, o atacante Pablo Vegetti, de 36 anos, anotou mais dois gols pelo Vasco na vitória sobre a Portuguesa. Ele já havia balançado as redes uma vez na vitória sobre o Madureira, em Manaus, na última quinta. Após o fim da partida, deste domingo, o argentino abordou sua preparação, elogiou o coletivo da equipe de São Januário, e projetou uma evolução ainda maior na temporada.

"Sempre busco melhorar, chegar perto da perfeição. Procuro estar a cada ano melhor. Fico feliz pelo resultado, pelo coletivo da equipe. Porém, sabemos que ainda tem muita coisa para melhorar", afirmou.

Em seu primeiro jogo em São Januário com a equipe principal, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 1 e assumiu a terceira colocação no Campeonato Carioca. Artilheiro do Cruz-Maltino na temporada passada, Pablo Vegetti, balançou as redes em duas oportunidades e comandou o placar elástico. Philippe Coutinho, com uma belíssima finalização ao seu estilo, e Paulo Henrique fizeram os outros gols dos donos da casa. Joãozinho descontou para a Lusa.

O Vasco volta aos gramados pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira. A equipe de São Januário vai enfrentar o Maricá, novamente em São Januário, às 19h (de Brasília). A Lusa joga no mesmo dia contra o Volta Redonda, às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.